Canonico: "Situazione complicata per gli infortunati. Ecco quando possono tornare in campo!"

Il Napoli ha il peso di alcune assenze: Osimhen (infortunio allo zigomo), Koulibaly (problema al flessore), Fabian Ruiz (problema all'adduttore), Anguissa e Insigne (indurimento al polpaccio). Demme e Politano risultati positivi ma attualmente guariti dal Covid-19, hanno osservato un periodo di inattività e le loro condizioni sono da valutare.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Raffaele Canonico ha riportato alcuni aggiornamenti in merito all'infermeria azzurra.

"Koulibaly sta bene. Abbiamo iniziato l'iter riabilitativo per la distrazione secondario del bicipite femorale. Ci vorrà un po' di tempo prima di rivederlo in campo. Per un infortunio del genere servono in media 5 settimane, 16 giorni è inverosimile. Per Fabian e Insigne non è infortunio, piuttosto una problematica di questa settimana.

Koulibaly Napoli

Fabian ha svolto lavoro personalizzato, insigne una parte di lavoro con i compagni. Stanno meglio, ma non credo ci saranno domani".

Su Osimhen.

"Il post operatorio procede molto bene, adesso è a casa. Ha ripreso ad allenarsi in regime domestico. Aspettiamo la settimana prossima per lavorare in campo, avremo anche un primo controllo radiologico. Il problema è capire quando il suo organismo è pronto a dare risposte. Sono più zone interessate del volto e diventa complesso ragionare anche per un supporto con la mascherina. Victor ha una forza mentale molto elevata".

Manolas.

"Sta meglio, ha avuto questa problematica anche di natura intestinale. Stava recuperando per l'infortunio provocato in Europa League. Adesso ha iniziato il lavoro personalizzato. Cerchiamo di rivederlo quanto prima".