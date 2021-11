Paolo Cannavaro: "Il Napoli se la giocherà con altre tre squadre per lo scudetto. Insigne sta facendo una grande stagione"

L'ex capitano del Napoli, Paolo Cannavaro, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino in cui ha parlato del momento della sua ex squadra.

Paolo Cannavaro Il Mattino

"Inter, Milan e Atalanta sono con il Napoli le quattro che lotteranno fino alla fine per lo scudetto. In questa stagione non c’è un ammazzacampionato e questo significa che ci sarà una bella volata.

Insigne sta facendo una grande stagione e poi sono contento che, sia pure faticosamente, sulla questione del rinnovo del contratto che pure deve avere un peso nei suoi pensieri, ha scelto la strada della riservatezza. Certo, qualche parola scappa ma poi mi pare che il suo migliore alleato sia Luciano Spalletti che disinnesca tutti gli ordigni che di tanto in tanto minacciano la serenità della squadra.

Mertens? Non sono mai stato preoccupato dall’infortunio di Osimhen. Francamente non so quante in Europa possano permettersi di avere uno come lui in panchina. Dicono “falso nove” ma tanto “falso” non mi pare che lo sia, visto i gol che fa. Una grande squadra sa giocare per il suo centravanti e viceversa.

Scudetto? È un sogno. C’è un equilibrio pazzesco, è un campionato divertente dove poi con il girone di ritorno ci sarà tutta un’altra musica. Perché pure le ultime inizieranno a fare punti ovunque e gli equilibri cambieranno. Ma sono certo che il Napoli resterà sempre lì, a combattere con le altre".