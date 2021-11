Prima da titolare ed errore decisivo: Bakayoko distrutto sui social dai tifosi del Milan

Sconfitta pesante per il Milan contro il Sassuolo per 1-3, che segna una brutta battuta d'arresto per i rossoneri che pure erano passati in vantaggio con un gol di Romagnoli, per poi essere recuperato e superato.

Bakayoko Milan

Ad avviare la rimonta del Sassuolo è stato un gran gol di Scamacca, scaturito però da una brutta palla persa di Bakayoko a metà campo.

Proprio il francese ex Napoli era alla prima gara da titolare in questa stagione: il suo errore però non è stato perdonato dai tifosi del Milan che sui social stanno inveendo contro il mediano.