Ferrara: "Ricordo dov'ero alla morte di Diego, per qualche giorno volevo solo una cosa"

Ciro Ferrara, intervistato da Il Mattino, ha ricordato Diego Armando Maradona, qui le sue parole:

"Giocavo con la maglia della Nazionale e il giorno dopo avremmo dovuto sfidare l'Argentina. Non sapevo nemmeno di giocare da titolare. Il Ct me lo venne a comunicare la sera prima in camera in ritiro".

Maradona Napoli Ferrara

"Mi disse che avrei giocato dal primo minuto, e andò via. 10 secondi dopo sentii bussare, era di nuovo lui, e mi disse: Ah, dovrai marcare Maradona".

"Ricordo il giorno della sua morte. Ero qui, esattamente su questo divano. Alla notizia della morte rimasi impietrito. Ero solo in casa e sono voluto rimanere da solo per qualche giorno. Chiuso nel mio dolore".