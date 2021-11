Arriva il presidente De Laurentiis al murales di Maradona!

Al murales di Maradona, situato ai quartieri spagnoli, è arrivato, con il figlio Edoardo, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

In questo momento ci sono molti tifosi argentini, del Boca, venuti a Napoli per commemorare D10S.

Napoli Boca Maradona

Ad un anno dalla morte di Maradona, sono molteplici le iniziative organizzate in onore del Pibe de Oro. Dall'inaugurazione della statua al di fuori dallo stadio, ai molteplici eventi in prossimità dei murales.

Oggi la città di Napoli si stringe, in un abbraccio virtuale, con Buenos Aires e tutti gli amanti del pallone in giro per il Mondo.