Spartak Mosca, messaggio arrendevole dalla Russia: "Nessuna speranza, a Napoli vinto per miracolo"

Il Napoli affronterà lo Spartak Mosca nel quinto turno di Europa League. Il club russo è stato il primo ad infliggere una sconfitta agli azzurri di Luciano Spalletti in questa stagione e domani proveranno a bissare il risultato dell'andata per cercare di centrare il terzo posto e il passaggio in Conference League. Dalla Russia, però, non arrivano segnali incoraggianti per il club di Rui Vitoria.

Gadzhi Gadzhiev Spartak Mosca

Gadzhiev: "Spartak Mosca poco stabile, non hanno speranza"

Gadzhi Gadzhiev, ex calciatore e membro della Federazione russa, ai microfoni di RB Sport ha parlato della sfida di domani pomeriggio tra Spartak Mosca e Napoli:

"A Napoli forse Dio ha comandato di vincere, è stato un miracolo. Non c'è stabilità in questa squadra. O giocano bene o spariscono. Il gioco dello Spartak è così instabile che non sai come può finire ma il Napoli è il favorito della partita".

Spartak Mosca avanti in Europa League? "Se ci sono anche poche possibilità, devi giocartela. Ma che fiducia può esserci in una squadra che non gioca mai al proprio livello? È chiaro che hanno problemi nella squadra e conflitti interni. Non erano pronti per la stagione. Non c'è stabilità: sono caduti spesso".