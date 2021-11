Auriemma pone un quesito sull'infortunato Osimhen: ”È giusto farlo?"

Il noto giornalista napoletano Raffaele Auriemma, il giorno dopo Inter-Napoli 3-2 che ha visto anche l'infortunio di Osimhen, che potrebbe tenere il nigeriano lontano dai campi italiani per almeno due mesetti, ha lamentato sul suo profilo Twitter la situazione. A suo parere, sarebbe ingiusto lasciar partire il ragazzo in Coppa d'Africa date le condizioni dell'attaccante, che per gennaio sarà appena tornato dall'infortunio.

"Un club investe 70 milioni (38 cash) per un calciatore non ancora esploso ad alti livelli, lo allena, lo cura quando s'infortuna in Nazionale. Ora si fa male di nuovo in Serie A, deve restare un mese fuori e, una volta guarito, lo si consegna alla Nigeria: è una cosa accettabile?", questa la domanda che si pone Raffaele Auriemma.

Un club investe 70 milioni (38 cash) per un calciatore non ancora esploso ad alti livelli, lo allena, lo cura quando s'infortuna in Nazionale. Ora si fa male di nuovo in #SerieA, deve restare un mese fuori e, una volta guarito, lo si consegna alla Nigeria: è una cosa accettabile? — Raffaele Auriemma (@RafAuriemma) November 22, 2021