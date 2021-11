«Osimhen, dovrai operarti»: la reazione a caldo dell'attaccante nigeriano dopo l'infortunio

Questa proprio non ci voleva. La serata di Milano è doppiamente amara per via dell'infortunio rimediato da Victor Osimhen, oltre alla prima sconfitta in campionato (in uno scontro diretto). Fratture multiple scomposte dell'orbita e dello zigomo sinistro, questa la brutta diagnosi ufficializzata ieri in serata dalla SSC Napoli. In sintesi, un mese fuori per Osimhen, proprio l'ultimo mese in azzurro, prima di lasciare la squadra per seguire la sua Nigeria in Coppa d'Africa. Circa due mesi fuori.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha raccontato i momenti vissuti dall'attaccante nigeriano già negli istanti subito dopo l'infortunio. La prima reazione, alla comunicazione del dottor Raffaele Canonico («Dovrai operarti»), il giovane centravanti nigeriano ha reagito con tanto sconforto, sia per i piccoli ma duri calvari subiti già la passata stagione e anche pensando all'impegno importante con la nazionale. "Arrivederci al 2022, ma a febbraio", chiude il quotidiano.