Infortunio Osimhen, l'ortopedico: "Può tornare ad allenarsi tra un paio di settimane. Disponibile contro il Milan? Vi spiego"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Angelo Cavallo, ex ortopedico del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"L’infortunio di Osimhen? Le ossa della parte interessata sono molto fragili, l’operazione, che non è eccessivamente invasiva, è necessaria perché c’è stata una frattura scomposta. I tempi di recupero? Per tornare ad allenarsi occorrono circa 15 giorni, mentre, per poter affrontare contrasti e urti, ne devono passare almeno 35-40. Sarà necessario l’utilizzo della maschera protettiva in titanio, soprattutto nei primi tempi.

MILAN, ITALY - NOVEMBER 21: Victor Osimhen of SSC Napoli receives medical treatment during the Serie A match between FC Internazionale and SSC Napoli at Stadio Giuseppe Meazza on November 21, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Possibilità per Milan-Napoli del 19 dicembre? È quasi impossibile vederlo in campo in quella data. Considerando che a gennaio c’è la Coppa d’Africa, è probabile che Osimhen tornerà a disposizione del Napoli a febbraio".