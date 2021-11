Spalletti sdraiato e disperato sul terreno di San Siro, Alvino: "Onore a te!"

Il Napoli è uscito sconfitto da San Siro nel big match contro l'Inter. Nonostante l'arrembaggio finale, gli azzurri si sono fermati contro il muro nerazzurro e per la prima volta in campionato tornato a casa con 0 punti in classifica.

Magari avrà anche effettuato in ritardo le sostituzioni ma onore a Spallett...one. Così a fine partita... pic.twitter.com/cLsNApthRU — Carlo Alvino (@Carloalvino) November 21, 2021

Alvino: "Cambi in ritardo ma onore a Spallettone"

Sulla super occasione finale capitata sul destro di Mertens e sprecata, Luciano Spalletti e la panchina del Napoli hanno reagito in modo disperato. Il giornalista Carlo Alvino ha omaggiato su Twitter la passione mostrata dal tecnico toscano che si è sdraiato al suolo, disperato, dopo aver visto la palla terminara alta sopra la traversa.

