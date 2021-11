Spalletti recupera un giocatore in vista di domenica!

Il Mattino, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sugli indisponibili in casa Napoli.

Ounas non sarà certamente del match, ne avrà per almeno 2/3 settimane, difficile vederlo in campo prima del 12 dicembre contro l'Empoli.

La buona notizia per Spalletti è il recupero di Manolas, che siederà in panchina per l'ormai duo titolare Rrahmani-Koulibaly.

Manolas Inter Napoli

Demme, pur non avendo sintomi, è ancora positivo al Covid, e quindi non farà parte del match.

Spalletti, in vista del suo ritorno a San Siro, avrà quindi a disposizione quasi l'intera rosa, e dovrà scegliere solo se schierare Lozano o l'ex della partita, Politano.