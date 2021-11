L'Inter perde un attaccante in vista del Napoli!

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, brutte notizie per Simone Inzaghi in vista di Inter-Napoli di domenica.

In notturna si è disputato il match tra Cile ed Ecuador, terminato 0-2, con entrambi i nerazzurri protagonisti.

Vidal ha rimediato un espulsione dopo appena 14 minuti, mentre Sanchez è dovuto uscire per infortunio al 36'.

Sanchez Inter Napoli

L'attaccante ex Udinese ha rimediato un infortunio muscolare, e quasi certamente non prenderà parte al match contro il Napoli.

La sua situazione verrà valutata a breve e sono attesi aggiornamenti sulle sue condizioni.