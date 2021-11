Napoli-Udinese a rischio rinvio, decisione che sarà presa da FIGC e Lega Serie A

Il Messaggero, nella sua edizione odierna, lancia una clamorosa ipotesi che verrà discussa tra FIGC e Lega Serie A, ossia il rinvio di tutto il 30esimo turno di Serie A.

Il motivo dietro questa scelta è quello di concedere il maggior tempo possibile agli azzurri di Mancini per preparare il mini torneo delle qualificazioni mondiali.

La 30esima giornata, che coincide per l'appunto con Napoli-Udinese, si giocherà il 20 marzo, la Nazionale scenderà in campo il 24 o il 25 per la semifinale.

Napoli Udinese Nazionale

Spostare la giornata è l'unica soluzione per concedere una degna preparazione agli azzurri, che non disputeranno amichevoli fino a quella data.

Il problema, che rende l'ipotesi molto complicata, è l'assenza di date a disposizione per recuperare il turno.

Il discorso verrà sicuramente rimandato, anche perché molto dipenderà dai risultati in Europa delle italiane.