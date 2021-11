Dove vedere Inter Napoli in tv e streaming? È in arrivo il big match tra Inter e Napoli, tredicesimo appuntamento di Serie A, in programma per domenica 21 novembre alle 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Ecco tutti i dettagli su dove seguire in Tv e streaming la partita dei partenopei.

La classifica delle due squadre

Un'Inter in fiducia che cerca nuove conferme, quella che arriva allo confronto con gli azzurri: solo una sconfitta finora in Serie A e 25 punti totali ma solo 2 negli scontri diretti. Dopo quello con la Juventus giunto allo scadere e la pesante sconfitta esterna con la Lazio, il pareggio contro il Milan nel derby dell'ultimo turno ha lasciato i nerazzurri con un po' di amaro in bocca.

Ad Appiano Gentile c'è voglia di tornare a vincere, oltre che di recuperare punti sulle dirette concorrenti al titolo, e la partita col Napoli suona già decisiva ai fini della corsa scudetto.

Anche il Napoli è reduce da un pareggio nell'ultimo turno, contro il Verona, match ostico dal quale gli azzurri sarebbero potuti uscire con i tre punti: due pali, il primo di Osimhen e il secondo di Mertens, hanno negato, però, ai ragazzi di Spalletti di venir fuori vittoriosi dalla partita.

Ancora imbattuto e con 32 punti raccolti finora, il Napoli ha assoluto bisogno di vincere contro i nerazzurri: questo risultato vorrebbe dire rimanere aggrappati alla vetta del campionato ponendo ben dieci punti tra sé e l'Inter dopo appena tredici partite, mentre una sconfitta accorcerebbe questo vantaggio a sole quattro lunghezze.

Dove vedere Inter Napoli in tv e streaming : solo DAZN o anche Sky?

Sarà possibile assistere alla sfida del Meazza solo su DAZN, che detiene i diritti in esclusiva di tutte le partite di Serie A. Per seguire la partita basterà aver sottoscritto un abbonamento e aver scaricato l'app dell'emittente streaming sulla propria Smart TV. Nel caso in cui non si disponesse di una Smart TV, è possibile collegare una console PlayStation(PS4 o PS5) oppure Xbox (One, One S, One X, Series S o Series X) o anche dispositivi come l'Amazon Fire TV Stick o il Google Chromecast al proprio televisore per poter seguire il match.

In egual modo, sarà possibile assistere alla partita sull'app di DAZN anche su smartphone, PC e tablet.