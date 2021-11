Probabili formazioni Inter Napoli - Dopo la sosta delle Nazionali, la squadra azzurra scenderà in campo domenica alle ore 18.00 allo Stadio San Siro contro la squadra di Simone Inzaghi. I tifosi partenopei, dato il divieto imposto, non potranno essere presenti allo stadio ma anche da lontano accompagneranno la squadra per cercare di condurla ad una vittoria che sarebbe un traguardo ottimo.

Quante assenze per i due allenatori

Entrambe le squadre dovranno fare i conti con le assenze in rosa. Il Napoli non avrà a disposizione Demme, positivo al Covid, Manolas e Malcuit; torna invece dalla squalifica Kalidou Koulibaly. Mancherà all'appello dell'Inter De Vrij, risentimento muscolare in nazionale, Sanchez per un problema muscolare alla coscia destra; in dubbio Dzeko e Bastoni; buone speranze per Lautaro Martinez.

Probabili formazioni Inter-Napoli

Spalletti potrebbe schierare il 4-3-3 contro il 3-5-2 di Inzaghi. Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All. Inzaghi.

I ballottaggi degli azzurri per la sfida con l'Inter

Nella formazione partenopea riportata vi sono dubbi in merito: ballottaggio tra Politano e Lozano, e tra Zielinski ed Elmas. Il messicano ha giocato con la sua nazionale, mentre l'attaccante italiano rimasto in patria si è allenato risultando più pronto da essere schierato dal primo minuto. Il polacco, nonostante la prestazione brillante del macedone in nazionale, risulterebbe favorito agli occhi di mister Spalletti.

DOVE VEDERE INTER NAPOLI IN TV E STREAMING

I precedenti tra Inter e Napoli

Sono 150 le sfide giocate in Serie A tra Inter e Napoli: la squadra nerazzurra ha collezionato 67 vittorie, quella azzurra 46, 37 sono i pareggi. In particolare il Napoli ha vinto solo 9 partite in trasferta contro l'Inter.

Per quanto riguarda i gol segnati nelle 150 sfide finora giocate: l’Inter ha segnato 214 gol, il Napoli 165.