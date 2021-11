Milik torna sull'esperienza a Napoli: "Non lo auguro a nessuno. Con Mertens stavo benissimo"

Dall'addio al Napoli, Arkadiusz Milik è tornato a giocare a pieno ritmo con il Marsiglia. L'attaccante polacco è tornato anche tra i convocati della Polonia e ora vuole tornare a brillare. Ai microfoni di Przeglad Sportowy, l'attaccante classe '94 è tornato sull'esperienza con il Napoli.

"Da quando sto al Marsiglia ho iniziato a giocare regolarmente. La fine dell'esperienza al Napoli non è stata piacevole. Non auguro a nessun calciatore di ritrovarsi in una situazione come la mia, tale da non poter giocare e stare fuori rosa. Volevo ricominciare a giocare a calcio e sono felice di essere arrivato in un grande club".

Milik Napoli

Milik: "Con Mertens mi trovavo benissimo"

Arek Milik, poi, ha parlato del rapporto con Dries Mertens ai tempi del Napoli.

"Marsiglia è un bel posto per giocare, non posso chiedere di più. Con Payet ho un bel rapporto perché in campo siamo vicini, mi trovo benissimo con lui. In passato mi sono trovato bene soprattutto con Mertens, al Napoli".