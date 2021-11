Italia, Mancini: "Fiduciosi per la qualificazione. Jorginho rigorista? Vi spiego"

L'Italia di Roberto Mancini sbatte contro il muro Svizzera e ora dovrà giocarsi il tutto per tutto contro la Bulgaria. Per andare al Mondiale servirà una partita perfetta il prossimo lunedì. Al termine di Italia-Svizzera, il CT azzurro ha analizzato il match ai microfoni di RAI Sport.

“Purtoppo i rigori sbagliati sono cose che capitano. Ne abbiamo sbagliato uno all’andata e uno al ritorno. Jorginho? È uno dei rigoristi, se la sentiva ed è giusto che l’abbia calciato. Nel primo tempo abbiamo faticato a causa del gol subito all’inizio ma nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Ci è mancato il gol nel secondo tempo, li abbiamo messi lì ma non siamo riusciti a segnare".

Italia Mancini

Italia, Mancini: "Fiducioso per la qualificazione"

Lunedì prossimo l'Italia affronterà l'Irlanda del Nord: sarà una gara da dentro o fuori. Mancini ha parlato così della possibilità di qualifcarsi ai Mondiali nell'ultima partita.

"Ci giochiamo tutto all’ultima, sono fiducioso. La Bulgaria potrebbe anche vincere contro di loro. Partiamo con un vantaggio non da poco. Se facciamo tutti i gol che non abbiamo fatto stasera, magari… La partita era difficile, lo sapevamo. Il peccato è stato non segnare".