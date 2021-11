Pisacane: "Mai visto un contratto del genere in 16 anni, il Napoli deve fare un passo avanti"

Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Il Roma, uscita nell'edizione odierna del quotidiano:

"Ci spiega nei dettagli la situazione rinnovo? Ho letto tante sciocchezze sui giornali, anche da giornalisti importanti. Lorenzo non ha rifiutato nessun offerta irrinunciabile. Al mio assistito è stato offerto un contratto a ribasso di quasi il 50% rispetto a ciò che guadagna oggi. Io faccio il procuratore del capitano e lo devo tutelare sempre. Ognuno fa il suo gioco ma la società deve fare un passo avanti".

"I rinnovi si fanno al rialzo, non al ribasso, basta vedere il trattamento riservato ad altri giocatori. Lorenzo è rimasto spiazzato".

"Rinnovo ancora possibile? Certo. Siamo sempre in contatto con De Laurentiis. C’è una stima reciproca con Aurelio ma sa bene che la proposta va aumentata e non tagliata".

"Come sta Insigne? È tranquillissimo. Siamo in una fase di stallo dove ognuno fa la sua parte. Personalmente faccio questa professione da sedici anni e non ho mai visto un contratto a ribasso nei rinnovi".

"Cosa si aspetta? Che il club faccia un passo in avanti nei confronti del calciatore e di un simbolo di Napoli".

"MLS? Tutte false notizie, ho già chiarito la situazione in passato".

"Ho fatto l'intervista per fare chiarezza nei confronti dei tifosi che leggendo fake news se la prende con Lorenzo. Insigne sta facendo il professionista, si allena bene. Gioca come se avesse altri dieci anni di contratto. Per capire l’amore verso i suoi colori basta sentire il pensiero di Koulibaly che disse di non aver mai visto così tanto impegno in allenamento da parte di un calciatore che potrebbe andare via a giugno".