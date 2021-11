Le ultime sulle condizioni di Immobile, ci sarà contro il Napoli?

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sull'infortunio subito da Ciro Immobile.

Da quanto appreso in Nazionale, nei controlli dopo la conferenza stampa alla clinica Fanfani di Firenze, si tratta di un edema vasto al polpaccio sinistro.

Probabilmente, quindi, di uno stiramento, e la punta azzurra ne avrà per almeno 20/30 giorni.

Immobile Napoli Lazio

Notizie tutt'altro che positive non solo per Mancini, ma anche per Sarri.

La Lazio infatti affronterà prima la Juventus, e la settimana dopo proprio il Napoli. Contro i bianconeri Immobile non ci sarà sicuramente, discorso uguale anche in vista della trasferta contro la Lokomotiv Mosca.

Per la sfida contro il Napoli, invece, si tenterà il recupero record, ma in questo momento sembra davvero lontana una sua convocazione.