Pioli sorprende tutti sullo Scudetto: "Sono loro i favoriti"

Stefano Pioli e il Milan domani sera si giocheranno una grande fetta di stagione, nel derby contro il Milan. Una vittoria contro l'Inter garantirebbe un distacco enorme in classifica e la possibilità di mettere in chiaro la situazione riguardo lo Scudetto.

Milan Pioli

Pioli: "Scudetto? Inter favorita assoluta"

In conferenza stampa prepartita. Stefano Pioli ha parlato anche della lotta Scudetto che, secondo il tecnico rossonero, coinvolge anche l'Inter.

Siamo solo alla 12a giornata, non sarà decisiva per il risultato finale. Sappiamo che è una partita importante per il nostro popolo e il nostro ambiente. Non possiamo guardare troppo avanti perché manca ancora troppo tempo. Ci sono troppi punti a disposizione".

Inter ? "Per me è la squadra favorita per lo Scudetto perché ha vinto nettamente l'anno scorso e sa cosa serve per continuare a vincere. Noi e il Napoli abbiamo fatto un inizio di campionato impensabile e straordinario, ma l'Inter è una squadra molto forte e compatta".