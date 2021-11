Spalletti ha scelto il portiere e la linea difensiva, insieme per la prima volta in stagione!

L'edizione odierna di TuttoSport analizza il reparto difensivo che scenderà oggi in campo nella sfida contro il Legia.

In porta non ci sono dubbi sulla titolarità di Alex Meret, in questo momento della stagione relegato al ruolo di "portiere di coppa", ma avrà, tra queste stasera, numerose chance per riprendersi la porta del Napoli.

In difesa Di Lorenzo e Mario Rui saranno costretti agli straordinari anche stasera, non avendo alternative.

Koulibaly Di Lorenzo Mario Rui

La grande novità sarà al centro, Koulibaly non si tocca, considerando la squalifica in vista della gara contro il Verona.

In sua compagnia non ci sarà né Manolas, ancora alle prese con l'infortunio, né Rrahmani, in via precauzionale verso il Verona, dove sarà fondamentale la sua presenza.

Giocherà Juan Jesus, i due saranno in coppia per la prima volta in questa stagione, e sarà un test importante per Luciano Spalletti.