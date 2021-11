Osimhen, il nigeriano potrebbe saltare più match del previsto

Il Mattino, nella sua edizione odierna, riporta le condizioni di Victor Osimhen, ipotizzando la data del suo rientro.

Secondo il quotidiano, sicuramente non sarà disponibile per la sfida di domani contro il Legia Varsavia. Il suo ritorno non è probabile neanche contro il Verona.

Osimhen Napoli infortunio

L'attaccante nigeriano non ha preso parte al match contro la Salernitana, a causa di un problema al polpaccio, e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.

Inoltre bisognerà capire le intenzioni della Nigeria, in vista della pausa nazionali.