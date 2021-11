Giuntoli vuole il terzino sinistro a gennaio!

Come riportato dal Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, Giuntoli vuole puntellare la rosa già a gennaio, per continuare ad inseguire il sogno scudetto.

Il ruolo che necessita un investimento è indubbiamente il terzino sinistro. Mario Rui sta disputando un'ottima stagione, ma l'assenza di un'alternativa valida è già pesata in questo avvio.

Il nome sul taccuino di Giuntoli è Reinildo Mandava. Il giocatore del Lilla è stato rincorso per tutta l'estate dal dirigente azzurro, per poi non riuscire a prenderlo.

Mandava Napoli Lilla

La situazione è ora diversa, in quanto il terzino è in scadenza di contratto, e l'uscita di Ghoulam, anche lui in scadenza, libera lo spazio in rosa, dal punto di vista economico e numerico, per Mandava.

Il colpo può sembrare fatto in vista della prossima stagione, ma Giuntoli non vuole aspettare e chiederà immediatamente il giocatore al Lilla, magari pagando un piccolo indennizzo.

Il club francese si farà convincere difficilmente, essendo Mandava una pedina chiave nello scacchiere di Gourvennec.