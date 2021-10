Maglia speciale per Maradona? Diego Jr annuncia azioni legali

Il Napoli potrebbe presentare una maglia speciale in onore di Diego Armando Maradona. Alla presentazione ufficiale dello Stadio Maradona e della statua del Pibe de Oro prima del match contro la Lazio del 28 novembre, gli azzurri potrbbero scendere in campo con un kit particolare.

Diego Maradona Junior

Maradona Jr.: "Maglia per mio padre? Agiremo legalmente"

Il possibile nuovo kit del Napoli in onore di Maradona sta circolando da qualche giorno sul web. Diego Armando Maradona Jr., figlio del Pibe, ha annunciato azioni legali nei confronti del Napoli se la maglia dovesse essere resa ufficiale.

"Non è stata autorizzata, siamo sconcertati", ha detto su Instagram. Poi ha aggiunto: "Ho scoperto la foto dai social, ma non ho sentito il Napoli. Di sicuro faremo un’azione legale perché noi figli siamo gli unici proprietari dei diritti di immagine di Maradona. A me non dispiacerebbe nemmeno che si facesse qualcosa, ma basta parlarne con le persone giuste: cioè noi".

Stando a quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, però, il Napoli ha fatto sapere di essere all'oscuro di questa iniziativa e che ha solo qualche idea in serbo per il 28 novembre.