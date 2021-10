Sky, Marchetti: "Meret? La cessione dipende da lui. Osimhen è il futuro del calcio europeo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato. Di seguito quanto evidenziato:

“Osimhen è il futuro del calcio europeo, sia per le caratteristiche uniche che ha sia per il palcoscenico. Napoli per ambizioni ha una visibilità importante e ci sono anche pressioni più importanti da gestire. Insieme a Insigne è il simbolo del Napoli".

FOTO: Imago - Osimhen

"Meret? La permanenza dipende più da lui che dal Napoli. Oggettivamente la sua condizione ora è quella di alternativa. Se a lui va bene, va benissimo al Napoli. Gli va bene? Nì, non credo. La scorsa estate si parlava di una possibile partenza perché voleva giocar con più continuità. Il Napoli ci disse che prima di mandarlo via però doveva arrivare un’offerta importante. Non credo che le cose cambino dal giorno alla notte”.