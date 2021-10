NAPOLI COSENZA COPPA ITALIA PRIMAVERA

90' - Ultimo cambio per il Cosenza: entra Bapignigni al posto dell'autore dell'unico gol De Rogatis.

89' - Occasionissima Napoli con il neo-entrato Giannini che, rientrando, calcia a giro con il destro: miracolo di Poverini che devia in corner.

86' - Altra bella azione personale di Maccari del Cosenza, dall'out destro entra in area saltandone due e non centra lo specchio di porta di un soffio: palla a lato.

85' - Due scivoloni difensivi da parte di Manè portano due brividi al Napoli: sul primo Maccari non incide, sul secondo niente da fare per gli attaccanti rossoblù, il Napoli ha chiuso bene.

82' - Quarto ma ultimo cambio per il Napoli: Longobardi prende il posto di Tourè, che ha subito un duro contrasto.

81' - Azione insistita dal Napoli che con Mercurio ci prova da fuori. Tiro a giro deviato, facile per Poverini.

80' - Ancora Napoli pericoloso con un cross da calcio di punizione sulla destra, pallone pericoloso toccato di testa da Pesce, poi Spedalieri verso la porta ma era in fuorigioco.

79' - Brutto pallone perso dal Napoli, il Cosenza prova a ripartire con Difatta che però viene messo benissimo all'angolo da Gioielli, che recupera la sfera.

78' - Occasione Napoli per trovare il pareggio: ancora Spedalieri che non arriva di poco di testa sul pallone di Mercurio da corner, De Pasquale da fuori area blocca e si coordina per il tiro ma calcia su Poverini.

76' - Ancora Napoli, con Spedalieri che riceve un cross al centro dell'area: gioco fermato dall'arbitro per un fallo sul portiere rossoblù.

74' - Doppio cambio per il Napoli: escono Marranzino e De Marco, al loro posto rispettivamente Flora e Giannini.

71' - Marchisano, sulla destra a rientrare, riesce ad evitare le marcature e prova il tiro ad incrociare: palla deviata che arriva facile tra le mani di Poverini.

69' - Ancora Napoli con un'azione dalla sinistra con protagonista De Marco: cross messo al centro, nessuno arriva a deviare verso la porta avversaria.

67' - Resta a terra dolorante Cimmino. Alla fine esce dal campo con Arioli per il Cosenza: al loro posto entrano rispettivamente Esposito e Maccari.

66' - Primo cambio per il Napoli: entra De Pasquale, esce Pontillo. Frustalupi passa al 4-3-3.

63' - Su azione da corner, pallone dall'altro lato a Marchisano che rimette al centro: presunto fallo di mano da parte di Sirimarco. Rigore non concesso dall'arbitro.

62' - Bella azione personale di Mercurio: sempre scattando a rientrare dalla sinistra, supera due avversari e poi calcia con un destro a giro che finisce alto.

60' - Spara alto Marranzino sull'ottima punizione guadagnata in precedenza da Mercurio.

59' - Primo giallo per il Cosenza: ammonito Caizza per un brutto fallo da dietro ai danni di Mercurio, all'alteza del vertice destro dell'area di rigore. Punizione insidiosa per il Napoli.

57' - Buon uno-due tra Tourè e Mercurio, con l'ivoriano che entra in area di rigore ma non riesce a calciare per l'intervento ottimo del difensore avversario.

54' - Clamorosa occasione per il Napoli, non sfruttata: Marranzino, innescato a destra, serve al centro per Pesce che, tutto solo, non arriva all'appuntamento con il pallone, quasi a porta vuota. Corner guadagnato dal Napoli, su cui ancora Marranzino blocca a terra e calcia: Poverini para in due tempi.

53' - Buona trama del Cosenza, che sceglie di spingere sull'out sinistro con Arioli: il numero 11 rossoblù mette al centro per Spingola che calcia basso. Boffelli blocca.

52' - Pressing offensivo del Napoli che prova a recuperare lo 0-1 cosentino. Azioni su una fascia e sull'altra, Mercurio e Marchisano i più attivi in tal senso.

49' - Primo giallo del match, per il Napoli: ammonito Mercurio.

48' - Il Napoli ci riprova subito: lancio lungo verso Marchisano sulla destra che però non arriva sul pallone prima dell'avversario, che viene poi spintonato. Fallo.

46' - È cominciata la ripresa del match.

16.00 - Le squadre fanno di nuovo il loro ingresso in campo.

45+1' - FINE PRIMO TEMPO

45' - 1 minuto di recupero.

44' - Contropiede del Cosenza che parte con Arioli sull'out di sinistra: scavalca l'ultimo difensore e calcia ad incrociare ma stringe troppo il sinistro.

43' Napoli che ci prova ancora da corner: spizzata sul primo palo ad andare sul secondo da parte di Tourè, Pesce riceve dall'altro lato ma prende male il pallone di testa e alza a campanile piuttosto che inquadrare la porta.

39' - Fase di gioco in cui il Napoli prova a reagire per non rientrare all'intervallo negli spogliatoi in svantaggio, ma sono poche le azioni degne di nota da parte degli azzurrini. Il Cosenza si chiude e prova a ripartire.

36' - Buona azione del Napoli dalla destra, ancora propiziata da Marchisano: bello l'uno-due con Mercurio che poi crossa, Pesce non arriva di pochissimo a colpire di testa.

33' - Il Napoli prova a reagire ma il Cosenza chiude bene le linee di passaggio dei ragazzi di Frustalupi.

30' - Gol Cosenza: ha segnato De Rogatis. Altro brutto passaggio a centrocampo degli azzurrini che lasciano ripartire velocemente i rossoblù: scatto bruciante al centro di Difatta che serve largo a destra per Caracciolo, l'8 mette il cross sul secondo palo e il terzino sinistro arriva a segnare con Boffelli uscito male dai pali.

28' - Cosenza che ci prova: Spedalieri subisce al limite dell'area la finta di Difatta che poi arriva a tu per tu con Boffelli ma non calcia in tempo. Buona l'uscita del portiere azzurro.

26' - Ottimo spunto personale di Marchisano, che sulla fascia destra sgaloppa superando due avversari e perdendo palla in area all'ultimo scontro con un terzo difensore del Cosenza. Azione sfumata.

23' - Fase di possesso palla da una parte e dall'altra con le squadre che provano a costruire ma non superano le linee difensive avversarie.

20' - Pericolo Napoli: pasticcio di Tourè che a centrocampo serve l'avversario. Ripartenza veloce del Cosenza con Difatta e Arioli che scattano, Manè non riesce a coprire sullo scatto dell'attaccante rossoblù che scarica di poco fuori il diagonale. Buona occasione per il Cosenza.

17' - Su un altro corner per il Napoli colpisce male Manè, che rilancia il Cosenza in contropiede: i rossoblù non riescono a gestirlo, torna De Marco in tackle a chiudere.

15' - Doppia occasione Napoli! Altro doppio corner per gli azzurri, sempre battuti da Mercurio, Spedalieri vola due volte di testa: in prima battuta Poverini devia con le mani ancora in angolo, successivamente pallone messo fuori con la deviazione di un compagno.

12' - Corner pericoloso per il Napoli: Mercurio va lungo sul secondo palo per Pesce che prova la conclusione di destro: tiro addosso all'avversario. Secondo corner consecutivo sprecato dagli azzurrini.

10' - Ribaltamento di fronte del Cosenza con Difatta che sul centrosinistra affronta Pontillo, che scivola, e lascia calciare l'attaccante rossoblù: palla di poco fuori.

9' - Contropiede del Napoli con Marranzino che dal centrodestra serve basso in area Pesce che non calcia di prima e perde il tempo per la conclusione.

8' - Calcio di punizione dalla destra di Caizza messo in mezzo per la testa del neo-entrato Difatta: palla di poco sopra la traversa.

5' - Tourè recupera un buon pallone nella metà campo avversaria e serve Pesce che, però, non calcia da fuori area.

3' - Prima azione offensiva del Cosenza, con Spingola che rientra sul suo destro e prova a calciare: il tiro è deviato in corner da Pontillo.

2' - Sfortunato il Cosenza: esce Dangelo, subito infortunato, e dentro Difatta al suo posto.

1' - Match cominciato in ritardo e subito fermato dallo stop di Dangelo, l'attaccante del Cosenza resta a terra dopo una botta.

15.03 - È cominciata la partita!

14.55 - Squadre di nuovo in campo, a breve l'inizio del match.

14.50 - Squadre negli spogliatoi, finisce il riscaldamento.

14.30 - Squadre in campo per il riscaldamento.

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cosenza, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Primavera. Gli azzurrini, dopo la bella vittoria nei confronti dell'Atalanta in campionato, cercano di strappare il pass per il prossimo turno. Sulla strada della squadra di mister Nicolò Frustalupi c'è il Cosenza, compagine che gioca il Campionato Primavera 2 dove ha collezionato 7 punti in 5 partite giocate.

Il Napoli lascia fuori dal match vari giocatori titolari: Idasiak, Coli Saco, Cioffi e Ambrosino non sono nemmeno convocati. L'intenzione di Frustalupi è quella di dare spazio a chi ha avuto meno spazio in questa prima parte di stagione, optando per un turnover massiccio.

La vincente della sfida di oggi incontrerà nel prossimo turno la Roma, match da giocare in gara unica in trasferta il prossimo 1° dicembre.

NAPOLI COSENZA COPPA ITALIA PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Pontillo, Spedalieri, Manè; Marchisano, Gioielli, Tourè, De Marco; Marranzino, Mercurio; Pesce.

A disposizione: Pinto, Barba, Costanzo, Longobardi, De Pasquale, Spavone, Flora, Hysaj, Di Dona, D'Agostino, Giannini. Allenatore: Frustalupi.

COSENZA (4-3-2-1): Poverini; Cimmino, Szyszka, Sirimarco, De Rogatis; Spingola, Aceto, Caracciolo; Caizza, Arioli; Dangelo.

A disposizione: Borrelli, Dodaro, Gigliotti, Perrotta, Marino, Maccari, Esposito, Difatta, Costanzo, Bapignigni. Allenatore: Altamura.

Dai nostri inviati allo stadio Piccolo di Cercola: Pasquale Giacometti e Lorenzo Gentile