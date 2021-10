PRIMAVERA - Napoli - Atalanta 1-0 (26' D'Agostino): terminata la partita, grande successo per gli azzurrini!

95' - Partita finita, vittoria per il Napoli con la rete di D'Agostino.

94' - Tiro di Omar dall'interno dell'area con palla che finisce alta.

93' - Ammonito Gioielli per una trattenuta a cantrocampo.

93' - Brivido ancora per il Napoli, tiro da fuori area con palla deviata da un altro attaccante dell'Atalanta e gli azzurri si salvano.

92' - Tiro in Diagonale di Omar che respinge su Sidibe, palla alta.

90' - Concessi 5' di recupero.

90' - Clamorosa palla gol del Napoli, azione avviata da Troure per Pesce che serve in profondità Di Dona che si allunga il pallone e tira sul portiere in uscita.

86' - punizione al limite dell'area di Renault, straordinario balzo di Idiasiak che salva ancora il Napoli.

83' - Cambio Napoli, esce Coli Saco ed entra Gioielli.

82' - Percursione centrale di de Nipoti che salta Costanzo e calcia ad incrociare in area. Straordinaria parata di Idiasiak a mano aperta che salva il Napoli.

79' - Doppio cambio nel Napoli, escono D'Agostino e Ambrosino ed entrano Pesce e Troure.

79' - Ammonizione per Medeiro per trattenuta su Coli Saco.

76' - Punizione pericolosissima di Renault diretto nell'area, bravo a salvare Idiasiak.

74' - Tiro dal limite dell'area di Sidibe col sinistro, grande parata di Idiasiak.

72' - Cross in area dell'Atalanta, ma Idiasiak blocca il pallone.

71' - Sostituzione Atalanta, esce Panada ed entra Mediero.

70' - Esce Cioffi ed entra Mercurio.

65' - Cambio Atalanta, esce Bernasconi ed entra Nozza.

56' - Tiro Cross di Renault, para Idiasiak.

53' - Bella percursione centrale di Di Dona ma il suo tiro è centrale e pare il portiere.

51' - Ambrosino recupera palla e la protegge servendo in profondità Cioffi, ottima idea ma buona chiusura dell'Atalanta.

46' - Inizio secondo tempo, l'Atalanta effettua subito due cambi: escono Chiwisa e Fisic ed entrano Zuccon e Omar.

45' - Fine primo tempo.

44' - Tiro dai 25 metri di Chiwisa di sinistro, palla che termina alta.

39' - Tenta il tiro da fuori area Cioffi che però termina fuori.

32' - Pericoloso cross dalla destra di De Nipoti, bravo Idiasiak a buttare la palla in uscita.

26' - Goooool Napoli! Tiro dal limite dell'area di D'Agostino che beffa il portiere dell'Atalanta. 1-0

20' - Cross dal lato col colpo di testa di Fisic nell'area di rigore ma la palla finisce fuori.

17' - Fallo di D'Agostino al limite dell'area su Chiwisa, punizione per l'Atalanta.

15' - Partita bloccata per il momento le due squadre si studiano.

7' -Azione manovrata dal Napoli con D'Agostino che calcia a giro ma palla che finisce al lato.

Punizione pericolosa dell'Atalanta dalla destra con cross in area.

1' - Partita iniziata

Buongiorno cari lettori di Spazio Napoli, benvenuti alla sesta giornata del Campionato di Primavera 1 Napoli-Atalanta.

Formazioni titolari

Napoli (3-4-2-1): Idiasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, Coli Saco, Spavone; D'Agostino, Cioffi; Ambrosino.

Panchina: Boffelli, Gioielli, De Pasquale, Pesce, Flora, Marranzino, Mane, Pontillo, Spedalieri, Marchisano, Toure, Mercurio.

Atalanta (4-3-3): Dajcar; Del Lungo, Renault, Sidibe, Chiwisa; Fisic, Panada, De Nipoti; Regonesi, Berto, Bernasconi

Panchina: Sassi, Ceresoni, Zuccon, Mediero, Hecko, Guerini, Omar, Giovane, Nozza.