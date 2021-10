Bologna, contro il Napoli in forte dubbio un titolare importante!

Sinisa Mihajlovic, durante la conferenza prepartita di Napoli-Bologna, ha confermato la probabile assenza di Arnautovic:

"La squadra sta bene, Arnautovic meno. Abbiamo due squalificati, e per Marko vediamo oggi in allenamento come andrà, ma non sono molto fiducioso. Poi negli altri ruoli faremo qualche cambio perché c'è bisogno, ma sono sereno perché chi giocherà lo farà bene".

Arnautovic-Napoli-Bologna

Senza la prima punta sono due le soluzioni, o alzare Barrow e inserire alle sue spalle Orsolini, oppure provare a giocare con il falso nueve, come confermato dal tecnico stesso.