LIVE - Spalletti: "Domani sarà la partita della mia vita: la Roma non sarà mai mia nemica"

Domani è il giorno di Roma-Napoli. Luciano Spalletti, tecnico degli azzurri, sta presentando in conferenza stampa a Castel Volturno la sfida di campionato contro i giallorossi. Segui la diretta testuale su Spazio Napoli:

“Domani è uno scontro diretto contro un inquilino del condominio più ambito d’Italia, dove tutti quelli che fanno il mio lavoro vorrebbero abitare. Quel condominio lì rimane integro per tutto l’anno, sono convinto che non ci sarà nessun escluso prima. Tutti rimarranno agganciati alla qualificazione in Champions League, che è l’obiettivo un po’ di tutti: del resto si parlerà strada facendo”.

“Sono tanti anni che faccio questo mestiere, ho capito che per essere felice e vivere bene il calcio ho bisogno di lavorare in piazze importanti, di umori forti. Roma-Napoli è la partita della mia vita, ma questa partita non sarà mai una partita contro un nemico. Una partita tra due esperienze esaltanti della mia storia, una sfida tra le due parti di me. Domani non c’è nessun passato da sconfiggere, ma solo una gara importantissima per il futuro del Napoli. Domani io sarò tutto del Napoli, ma la Roma non sarà mai la mia nemica”.

“Se indosso un rosario? Sì, io indosso due rosari, ne indosso sempre due. Oggi li porto fuori, di solito ce li ho dentro: è questa la differenza. Di preghiere ne dico tante. Le difficoltà della partita sono tante, la Roma può stare davanti a tutte. Poi è ovvio che ci sono dei momenti in cui si va meglio e altri in cui si va peggio. Mourinho sa sempre come si fa, è uno di quegli allenatori che migliora la qualità dei campionati in cui lavora. Io ho sempre guardato allenatori più bravi di me: lui è uno di questi. I calciatori devono avere delle responsabilità, non devono restare fermi e aspettare che siano gli avversari a fare il loro gioco. I miei ragazzi però sono pronti per questo, nonostante la partita resti di grande difficoltà”.