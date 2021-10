Higuain vicino al ritiro? Non ha mai superato il lutto della madre: "Sono crollato psicologicamente"

Ieri la notizia arrivata dal The Sun di un possibile addio al calcio imminente di Gonzalo Higuain, oggi ne ha riparlato anche la Gazzetta dello Sport sulle sue pagine, approfondendo l'argomento. L'ex attaccante tra le altre del Napoli avrebbe un problema di natura psicologica, che non gli permetterebbe di continuare a giocare serenamente e di mantenere costanza negli allenamenti e nel lavoro: l'attaccante dell'Inter Miami non avrebbe ancora superato del tutto il lutto della madre.

Inter Miami, Higuain, ritiro

Il motivo del possibile addio andrebbe ricercato nelle parole del centravanti argentino in una vecchia intervista, che lo stesso quotidiano riporta: "Dopo la morte di mia mamma sono crollato psicologicamente. Lei era tutto per me ed è impossibile che la sua scomparsa non influisca sulle mie prestazioni. A volte si dice che in campo ti dimentichi tutto, ma non è così. Sono affondato psicologicamente, per quindici giorni non ho fatto praticamente niente e quando poi sono tornato ad allenarmi non ero più al livello di prima".