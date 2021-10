Higuain pensa al ritiro: El Pipita può lasciare il calcio a novembre

Gonzalo Higuain pensa al ritiro dal calcio giocato. L'attaccante argentino è uno dei punti cardine della MLS ma sta valutando con attenzione il suo futuro. Qualche mese fa aveva dichiarato i malumori da calciatore ormai "stanco" e ora la decisione potrebbe diventare ufficiale.

Higuain valuta il ritiro: può lasciare a novembre

Al termine della regular season con l'Inter Miami, Gonzalo Higuain può dire addio al calcio giocato. La notizia arriva dal The Sun che annuncia il possibile ritiro del Pipita dalle scene calcistiche. L'ex attaccante di Napoli, Juventus e Real Madrid avrebbe un altro anno di contratto con il club americano ma sta maturando già l'idea di lasciare.

In MLS, Higuain non ha lasciato il segno come al suo solito. In 35 presenze, infatti, ha collezionato solo 11 reti ed è stato spesso criticato per il suo stato di forma. Higuain si ritira dal calcio giocato? Tra qualche settimana la decisione ufficiale.