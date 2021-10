"Siamo in Serie A, non al torneo con gli amici". Che attacco a Insigne!

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto su Tele A, per parlare delle difficoltà dal dischetto di Lorenzo Insigne, ecco le sue parole:

"Il grande rigorista non ha un angolo preferito. Maradona preferiva a chiudere o ad aprire? Era uguale, ne avrà tirati metà e metà. Lorenzo, e lo sanno tutti, li preferisce a chiudere".

Napoli Insigne rigori

"Una volta che i portieri hanno capito il giochino, ha iniziato a chiuderla troppo ed in Supercoppa l'ha messa fuori. Una volta prova la botta centrale che non ha, una volta non lo riesce ad aprire, è una difficoltà tecnica oggettiva".

"Il problema si può risolvere solo non facendoglieli tirare più e dovrebbe dirlo lui. Non concordo sul fatto che è personalità continuare a tirarli comunque, qui siamo in Serie A non al torneo tra gli amici".