Spalletti sul furto della sua auto: "Perché farlo solo per Napoli?"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, valida per l'ottava giornata di Serie A. Tra i temi trattati, quello del furto dell'auto del mister avvenuto nella giornata di ieri Corso Vittorio Emanuele a Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago

"Il furto della mia auto? Per gioco ho visto cosa succede in Italia, vengono rubate circa 100mila auto l'anno, 300 al giorno in tutta Italia, non capisco perché si voglia fare una parentesi per Napoli, bisogna andare alla prossima domanda".