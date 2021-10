Problemi per Juric, almeno tre pedine chiave non saranno convocate per Napoli

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, fa il punto sulla situazione acciaccati in casa Torino, in vista del match di domenica contro il Napoli.

Juric dovrà rinunciare sicuramente a tre giocatori, ossia Pjaca, Verdi e Praet, provocando un enorme lacuna dietro l'unica punta del modulo di Juric.

Unica punta che non dovrebbe essere Andrea Belotti, ma Sarabia, l'attaccante della nazionale ha recuperato ma non sarà disponibile dal primo minuto.

Dubbi su altri due giocatori, Rodriguez e Pobega. Lo svizzero ex Milan, non essendo al 100%, potrebbe accomodarsi in panchina per lasciare spazio a Buongiorno. il secondo ha svolto lavoro differenziato e viaggia verso il recupero in vista di domenica.

Recuperati del tutto tre giocatori, ossia Kone, Warming e Linetty.