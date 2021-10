La data della Supercoppa tra Inter e Juve interessa anche al Napoli, ecco perché!

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, fa il punto sulla situazione della Supercoppa italiana tra Juventus e Inter.

Le opzioni sono due, completamente distinte l'una dall'altra.

La prima, sostenuta dalla lega, è di far disputare il match in Italia, o a Roma o a Milano, il 5 gennaio.

Mentre i due club e la Federazione dell'Arabia Saudita spingono per far disputare il match il 22 dicembre a Riyad.

Inter-Juventus-Supercoppa

Ovviamente Inter e Juventus sono spinte da motivi economici, incasserebbero ben 3.5 mln ciascuna con spese pagate.

La situazione interessa particolarmente il Napoli, poiché se come data dovesse essere scelto il 5 gennaio, bisognerebbe spostare Juventus-Napoli, prima giornata del girone di ritorno.

Spalletti non avrà a disposizione per quella data, tra i titolari, giocatori dal calibro di Koulibaly, Anguissa e Osimhen, che saranno impegnati in Coppa d'Africa.

Koulibaly-Anguissa-Osimhen

Spostare la partita ad una data successiva sarebbe solo una notizia positiva per il Napoli, che farà il tifo per vedere la Supercoppa italiana in Italia il 5 gennaio.