Napoli, nuova maglia per Halloween? Il possibile format

Il Napoli potrebbe presentare una nuova maglia per Halloween. Pochi giorni fa il club azzurro ha pubblicato una Instagram Stories con un countdown che terminerà domenica alle 18. Il tema della "storia" riguardava Halloween e ha fatto pensare alla presentazione della quarta maglia, con un font molto particolare. E, vista la scadenza del countdown, non è impossibile immaginare che sarà presentata in occasione di Napoli-Torino, gara delle 18 di domenica.

Secondo le ultime info che ho ricevuto, tra i vari concept sulla maglia Limited Edition per Halloween, questo di @NrmlGraphic dovrebbe avvicinarsi molto alla realtà.

Immagino con Lete in rosso, visto che anche nome e numero saranno in rosso. pic.twitter.com/ngJXKyFd84 — A tutela della maglia del Napoli (@TutelaMagliaNA) October 14, 2021

Napoli, nuova maglia per Halloween: sarà la quarta?

L'anno scorso il Napoli utilizzò lo stile "argentina" per la quarta maglia. Quest'anno, invece, i colori potrebbero essere molto diversi. Secondo quanto riferito da A Tutela della Maglia del Napoli e da NrmlGraphic, il Napoli ha pensato ad una maglia a fondo nero e inserti rossi e grigi. Inoltre sul nero potrebbe esserci il disegno di una ragnatela, proprio per riprendere l'horror di Halloween. Il countdown scade il 17 ottobre alle 18: al Maradona sarà presentata la quarta maglia per Napoli-Torino?

SSC Napoli Limited Edition Halloween shirt

Il Napoli farà una maglia limited edition per Halloween, ho provato ad immaginare, grazie alla storia di qualche giorno fare, colori e design



Colori: Nero, Grigio Scuro, Rosso e Bianco@TutelaMagliaNA @sscnapoli @GA7_Official @AntoG_25 pic.twitter.com/4lryrBKAqE — Nrml Graphic (@NrmlGraphic) October 13, 2021