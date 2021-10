Non si sbloccano i discorsi di rinnovo per Insigne: spuntano le cifre del contratto offerto dal Napoli

Niente da fare, ancora e almeno per il momento, per il rinnovo di Lorenzo Insigne: semplicemente, nessuna delle due parti, nonostante gli incontri garbati e formali, si schioda dalle sue convinzioni. Le priorità di Insigne sono sicuramente quelle di non calare lo stipendio dopo la sua stagione migliore, quelle del Napoli di abbassare l'ingaggio del capitano per esigenze di bilancio, colpito dal Covid-19 come i bilanci di tutti. Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto luce sulla questione svelando le cifre del contratto proposto dal presidente Aurelio De Laurentiis:

"Le cifre: Insigne guadagna 5 milioni a stagione, il club si è detto disposto a rinnovargli il contratto per altri cinque anni (il capitano arriverebbe a 35 anni) a 3,5 milioni, con una decurtazione significativa dello stipendio. Poi, certo, ci sono i bonus. La società riconosce al giocatore tutti i meriti, ma ritiene prioritarie le esigenze di bilancio".