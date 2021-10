Napoli-Torino, decisa la squadra arbitrale: c'è Sacchi

Il Napoli di Luciano Spalletti torna al Maradona per affrontare il Torino di Ivan Juric. Gli azzurri hanno l'obiettivo di continuare a vincere per tenere ben salda la vetta della classifica. La Lega Serie A ha reso note le desingazioni arbitrali per l'ottavo turno di campionato.

Napoli Torino arbitro

Napoli-Torino, arbitra Sacchi. Al VAR c'è Di Bello

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 8ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/22 in programma domenica 17 ottobre:

NAPOLI – TORINO h. 18.00

ARBITRO: SACCHI

ASSISTENTI: PRENNA – ZINGARELLI

IV: SANTORO

VAR: DI BELLO

AVAR: TOLFO