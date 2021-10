Napoli-Torino, Juric teme Osimhen: al Maradona schiera muscoli e velocità

Ivan Juric ha già le idee chiare per la sfida tra Napoli e Torino. Il tecnico croato lo scorso anno ha bloccato per ben due volte gli azzurri quando era allenatore del Verona: una vittoria al Bentegodi e un pareggio a Napoli che tolsero la possibilità di qualificazione in Champions League ai ragazzi di Gattuso. E domenica arriverà a Fuorigrotta con le stesse intenzioni: fermare il Napoli.

Napoli Torino Serie A

Napoli-Torino, Juric schiera muscoli e velocità

Il Torino di Ivan Juric vuole bloccare la corsa del Napoli di Spalletti. In tutti i sensi. Anche in campo, visto che gli azzurri schiereranno l'indemoniato Osimhen che, ormai, fa paura a qualsiasi difesa.

Secondo le ultime notizie di Tuttosport, Juric ha già pronto il piano anti-Napoli. In difesa schiererà muscoli e velocità. Il terzetto difensivo davanti a Milinkovic-Savic sarà composto da Djidji, Bremer e Rodriguez. Il centrale brasiliano avrà il compito di sfidare in velocità l'attaccante nigeriano, mentre i due "braccetti" di fermarlo corpo a corpo. Nonostante qualche defezione nelle ultime partite, Juric tornerà ad affidarsi a Koffi Djidji, ritenuto incedibile anche in estate.