Finalmente Demme! Spalletti ritrova i muscoli mancanti: ora chi gioca?

Il Napoli ha ritrovato Diego Demme a pieno ritmo. Il centrocampista tedesco è tornato in campo per due scampoli di partita contro Cagliari e Fiorentina ma ora è pronto a riprendersi completamente la scena. Dopo l'infortunio con la Pro Vercelli, Spalletti ha dovuto affidarsi solamente alla coppia Fabian-Anguissa ma da domenica prossima avrà un'arma in più.

Demme Napoli Serie A

Napoli, Spalletti ritrova Demme: ora sarà staffetta

Il ritorno di Diego Demme è un'ottima notizia per il Napoli e per Luciano Spalletti. La coppia Fabian-Anguissa ha dimostrato di valere tantissimo e di essere ben rodata nelle prime apparizioni in stagione ma le difficoltà tra Serie A ed Europa League costringono a cambiare protagonisti nel momento del bisogno.

E Diego Demme calza a pennello per il Napoli e per Spalletti, come spiega anche l'edizione odierna di Repubblica.

"Demme è ancora lontano dal suo rendimento migliore ma lo stop del campionato lo sta aiutando a riproporsi come un elemento fondamentale per il Napoli. Il feeling con Spalletti è stato immediato, del resto. Nel frattempo è arrivato

Anguissa, con il quale Demme può giocare o anche essere alternativa. In ogni caso, Spalletti ha bisogno del suo moto perpetuo".