Il nuovo sindaco Manfredi sarà alleato di De Laurentiis: si prospettano nuovi lavori allo stadio

Tra Aurelio De Laurentiis e Gaetano Manfredi, il nuovo sindaco di Napoli, è già scattata una scintilla. Il 21 agosto scorso, come ricorda La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, quando i due si incontrarono all'Hotel Britannique e parlarono di vari argomenti, tra cui i lavori per completare la ristrutturazione dello Stadio Diego Armando Maradona. Ora Manfredi è stato eletto e determinati lavori potranno partire. Da cosa si comincerà? La Rosea prova ad ipotizzarlo.

"Esistono i presupposti per migliorare l'impianto di Fuorigrotta e renderlo più moderno e fruibile, insomma uno stadio da scudetto, come lo è stato negli Anni 80, prima che una copertura lo appesantisse".

"Gli interventi strutturali per le Universiadi del 2019, hanno portato al rinnovo di tribune e spogliatoi. Ma i lavori più importanti riguarderanno i parcheggi sotterranei, inutilizzabili da decenni, e la copertura, che andrà rimossa in sicurezza ed eventualmente ricostruita. Interventi importanti e costosi, che oggi però appaiono realizzabili. Perché politicamente ora ci sarà un'affinità fra Regione e Comune che agevolerà una triangolazione virtuosa, almeno ci si augura, per ottenere i finanziamenti per rinnovare profondamente il Maradona, rendendolo degno del nome che porta".