Italia, il CT Mancini si espone: "Deve vincere il Pallone D'Oro, se lo merita"

Il CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale per il terzo e il quarto posto di Nations League. Ecco quanto evidenziato:

"Sicuramente cambieremo diversi giocatori. Provare qualcuno di nuovo vuol dire dare la possibilità a qualche altro giocatore di mettersi in mostra. Ed è importante, perché poi qualche titolare potrà mancare e tutti possono essere utili.

Raspadori? L'avrei fatto giocare anche a San Siro, ma poi siamo rimasti in 10. Domani avrà possibilità di giocare. Ma dobbiamo anche pensare che è un ragazzo giovane, non possiamo dare a lui tutte le responsabilità.

Jorginho Italia



Calciatori italiani candidati per il Pallone D'Oro? Loro sono lì perché sono bravi, non per merito mio. Per me il Pallone d'Oro lo deve vincere Jorginho, ha vinto di tutto e se lo merita ampiamente. Mi sembrerebbe strano se non lo vincesse".