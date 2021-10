De Laurentiis vorrebbe evitare di far partire i suoi giocatori per la Coppa d'Africa: il problema

Il Napoli sta volando in questo inizio di stagione ed è primo in classifica in Serie A grazie alle sette vittorie consecutive nelle prime sette giornate di campionato. Koulibaly, Anguissa e Osimhen sono sicuramente tra i migliori in questo inizio di stagione e la società è preoccupata perché a gennaio li perderà per un mese a causa della Coppa d'Africa.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Aurelio De Laurentiis starebbe lavorando "in segreto" per evitare di far partire i suoi giocatori per la Coppa d'Africa. Il problema sta nel forte senso di appartenenza dei singoli giocatori: per gli africani è un motivo di orgoglio giocare con la propria nazionale e difficilmente saranno d'accordo nel non partecipare alla competizione continentale. La società dovrà rassegnarsi all'idea di perderli per un mese e dovrà lavorare con i giocatori a disposizione.