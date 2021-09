Bacconi commenta: "Napoli eccezionale, c'è un aspetto in cui la squadra è cresciuta in maniera evidente"

Il tattico Adriano Bacconi è intervenuto durante il programma "Il Bello del Calcio" su Canale 8. Ecco quanto evidenziato:

"La parola chiave del Napoli è equilibrio. Questo non è solo una squadra forte davanti, è forte perché subisce pochi gol, ma soprattutto subisce pochi tiri in porta. E non accade solo perché c'è Koulibaly oppure Ospina, succede perché questa è una squadra che difende di reparto, tutti insieme. C'è sacrificio e voglia di aiutarsi.

Quando la squadra va sotto ha rimontato partite incredibili come con il Leicester e la Juventus, ma soprattutto è la gestione che sta caratterizzando il Napoli. Il 2-0 bastava, non c'era bisogno di fare anche il terzo o il quarto gol per sentirsi fighi. Questa è una squadra che ha raggiunto un equilibrio tattico e mentale. Ciò caratterizza le grandi squadre".