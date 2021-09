Salernitana, la panchina di Castori a rischio: spunta il nome del sostituto

Ennesima sconfitta per la Salernitana che ha perso, contro il Sassuolo per 1-0, la quinta sfida su sei giocata in questo campionato di Serie A. Il K.O. mette in serio bilico la panchina di Fabrizio Castori, ora a rischio esonero.

Secondo quanto riferito su Twitter dal giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, in caso di addio al suo posto avanza forte il nome di Davide Nicola per sostituirlo. In questo senso potrebbe essere decisiva la gara di sabato contro il Genoa all'Arechi.

Davide #Nicola opzione concreta per la #Salernitana in caso di esonero di #Castori — Giovanni Scotto (@scottotweet) September 26, 2021