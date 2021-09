Avv. Lubrano: "Convocazioni in Coppa d’Africa? Milan e Napoli potrebbero chiedere il rinvio delle loro gare"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enrico Lubrano, legale del Napoli presso il Collegio di Garanzia dello Sport. Ecco quanto evidenziato:

Le convocazioni per la Coppa d’Africa? Le società sono obbligate a rilasciare i calciatori per le competizioni delle nazionali previste dal calendario internazionale. Il problema sorge dalla sovrapposizione tra le manifestazioni per club e quelle per nazionali. Quando c’è tale sovrapposizione, prevale la competizione per nazionali, quindi i club devono necessariamente inviare i calciatori in Coppa d’Africa.

L’unica soluzione, di difficile realizzazione, è un accordo tra le squadre interessate e la Federazione per il rinvio delle partite di campionato previste nel periodo della Coppa d’Africa. I club che non rilasciano i giocatori vanno incontro a pesanti sanzioni. Soluzioni per il futuro? Per far prevalere le proprie ragioni, le società dovrebbero puntare sul fatto che i campionati vengono falsati per via delle competizioni per nazionali disputate a gennaio e febbraio".