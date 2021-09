Su Osimhen: "Fa come chi gioca per strada, sbaglia tanti gol per un motivo"

Carlo Alvino, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

"Osimhen è una furia della natura, è veramente bello vedere con quale voglia si approccia alle partite. A volte proprio questa foga gli impedisce di essere più forte sotto porta, ma ha la voglia di chi gioca per strada e vede ogni suo compagno come suo fratello. Lui è il simbolo di chi ama il pallone al di là della maglia che indossa. Anche la sua storia, con la sua infanzia difficile, fa capire come è bello il calcio. Viva super Osimhen!".

Che segnale ha dato il Napoli ieri? "Un segnale di grandezza assoluta, di compattezza di squadra. Il calcio funziona quando è un unicum, quando c’è grande unità di intenti tra calciatori, staff tecnico e società come c'è ora. Bisogna dare i meriti a tutti, qualche mese fa dopo Napoli-Verona si chiedeva la rifondazione ed invece bene ha fatto De Laurentiis a trattenere tutti i giocatori. Troppo ingenerosamente era stata bocciata tutta la rosa, invece questa rosa è forte l’ha dimostrato e lo sta dimostrando. Il merito di Spalletti è stato quello di entrare nella testa dei giocatori in un tempo molto breve".

Rinnovo Insigne? "Ci troviamo davanti a due persone intelligenti, Insigne e il presidente, che hanno rimandato questa discussione. Ciò non toglie che Lorenzo fa il capitano del Napoli a pieno titolo. Ad inizio campionato si stava aprendo un processo di piazza ed invece Lorenzo ha dato una risposta da campione indiscusso e la società ha dato la fiducia al giocatore di dimostrare la sua forza per poi discutere del rinnovo. Io mi entusiasmo nel vedere il Napoli primo in classifica. Questo è un momento esaltante e godiamocelo, smettiamola della retorica di stare con i piedi per terra, viviamo alla giornata”.