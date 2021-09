La denuncia di Cruciani: "Ho ricevuto minacce di morte dai napoletani per una battuta sulla Juve"

Il giornalista Giuseppe Cruciani, attraverso il programma 'La Zanzara' su Radio24, ha parlato ancora dei napoletani denunciando alcune offese e, in alcuni casi, anche minacce. Ecco quanto evidenziato:

"Sono stato minacciato dai napoletani per una battuta. Alla fine si tratta di quattro cretini che si nascondono dietro una tastiera.

Feci una battuta in occasione di un Napoli-Juventus sulle assenze bianconere, dicendo che a parti invertite il Napoli avrebbe chiamato l'ONU per non giocare. Dopo ho ricevuto messaggi di ogni tipo, tra chi mi voleva uccidere e chi mi diceva di non andare a Napoli".