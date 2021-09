Udinese-Napoli, le ultime di formazione: in dubbio Zielinski, torna Mario Rui, Gotti non cambia nessuno

Si avvicina la conclusione della quarta giornata di Serie A, che si chiuderà con il monday night della Dacia Arena di Udine che vedrà confrontarsi i padroni di casa dell'Udinese e il Napoli di Luciano Spalletti.

Gli azzurri sono a punteggio pieno in campionato e vengono da un'ottimo pareggio in rimonta per 2-2 in Europa League, arrivato contro il Leicester City. Rispetto alla formazione scesa in campo in Europa, il neo-allenatore azzurro opera tre cambi. Ritorna a disposizione Mario Rui che riprenderà il suo posto a sinistra in difesa, lasciando tornare Di Lorenzo a destra. Torna anche Manolas dal 1' affianco a Koulibaly, mentre Rrahmani torna in panchina insieme a Lozano, che lascia il posto a Politano. Infine, un ballottaggio vivo tra Zielinski ed Elmas.

L'Udinese di Luca Gotti, invece, già sorprendente in questo inizio di campionato - ha guadagnato 7 punti in 3 partite - per cementare l'ottimo stato di forma e non perdere punti col Napoli, si copre affidandosi ai titolarissimi del solito 3-5-2 dell'allenatore. In difesa, giusto il neo-acquisto Nehuen Perez potrebbe rubare il posto a un membro del terzetto titolare, a centrocampo neanche cambia nulla rispetto alla gara vinta contro lo Spezia la settimana scorsa, attacco ancora affidato a Deulofeu e Pussetto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger-Larsen; Deulofeu, Pussetto. All: Luca Gotti.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All: Luciano Spalletti.