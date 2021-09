Zielinski o Elmas, ballottaggio vivo per il match con l'Udinese: le condizioni del polacco

A 36 ore dalla sfida con l'Udinese, valida per la quarta giornata di campionato, arrivano le ultime sessioni di allenamento da svolgere. Dunque, bisogna tirar fuori la formazione che scenderà in campo dal 1'. Uno il ballottaggio davvero vivo e alla pari nella testa di Spalletti, dubbio che potrà essere sciolto solo dopo gli ultimi allenamenti, appunto: quello tra Zielinski ed Elmas sulla trequarti. Ecco cosa scrive La Repubblica in merito:

"Il trequartista polacco è stato condizionato dal problema alla coscia rimediato col Venezia. È rientrato con la Juventus per poco più di un quarto d'ora e poi ha giocato titolare a Leicester. Deve ritrovare il guizzo giusto, lo strappo e l'accelerazione. Una stagione (la scorsa) da 10 gol e 13 assist, dato riferito a tutte le competizioni, ha confermato la sua importanza nel meccanismo del Napoli. Spalletti ha bisogno anche di lui tanto che sta pensando di confermarlo pure alla Dacia Arena: il ballottaggio con Elmas resta e la scelta sarà effettuata oggi".